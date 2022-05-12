Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Opet'i yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ı tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali sonunda şampiyon olan VakıfBank Spor Kulübü takımını gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
AA / Abdullah Yasin Güler - Politika