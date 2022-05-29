Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı - Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladı
AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.
Oktay, mesajında,"İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve muzaffer ordusunu rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Abdullah Yasin Güler - Politika