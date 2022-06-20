Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan &quot;Dünya Mülteciler Günü&quot; paylaşımı Açıklaması - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Mülteciler Günü" paylaşımı Açıklaması

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Dünya Mülteciler Günü' paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Haziran "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Haziran "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimsenin vatansız kalmadığı, evinden olmadığı, kendi ülkesinde huzurla yaşadığı bir dünya temennisiyle." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, küresel mülteci verilerine ilişkin bir grafik de paylaştı.

Grafikte dünyada göçmen sayısı 281 milyon, zorla yerinden edilenlerin sayısı 82,4 milyon, koruma altındakilerin sayısı ise 34,4 milyon olarak yer aldı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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