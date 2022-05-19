Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türk istiklalini, Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek olan Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için göğsünü siper etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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