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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Osmaniye’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Osmaniye’de
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi.

Kentteki programına Osmaniye Valiliği ziyaretiyle başlayan Yılmaz, Valilik önünde tören mangasını selamladı. Ardından Valilik makamına geçen Yılmaz, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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