Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC Temaslarını Tamamladı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldı. Yılmaz, UBP'nin 50. yıl resepsiyonuna katılmasının yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel ile bölgesel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) kuruluşunun 50. yıldönümü resepsiyonuna katılmak üzere geldiği KKTC'deki temaslarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, KKTC'nin Türk dünyasıyla ilişkileri, Gazze'de sağlanan ateşkes kararı ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü dayanışmanın ve iş birliğinin, bölgesel istikrar açısından önemine vurgu yaptı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz adadan ayrıldı. Yılmaz'ı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel Ercan uğurladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
