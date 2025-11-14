Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümüne Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümüne Katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da önemli bir ziyarette bulundu. Yılmaz, çeşitli resmi protokollerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'ya geldi.

Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Lefkoşa'ya geldi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
