Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erzincan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 26 Nisan 2025'te Erzincan'a gelerek çeşitli programlara katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 26 Nisan 2025 cumartesi günü Erzincan'a gelecek.
AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Karadayı'dan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 26 Nisan 2025 cumartesi günü Erzurum programının ardından akşam saatlerinde Erzincan'a gelecek. Yılmaz'ın pazar günü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir dizi programa katılacağı belirtildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika