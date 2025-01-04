Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Aksaray'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ve belediyesini ziyaret ederek ildeki çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.
Aksaray Valiliğini ziyaret eden Yılmaz, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan ilde yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı.
Daha sonra Aksaray Belediyesine geçen Yılmaz, bir süre Başkan Evren Dinçer ile görüştü.
Yılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik etti.