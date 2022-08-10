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Cumhurbaşkanı Tatar, Hazreti Mevlana'nın annesinin kabrini ziyaret etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret için geldiği Karaman'da, Aktekke Camisi'nde bulunan Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret için geldiği Karaman'da, Aktekke Camisi'nde bulunan Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun'un kabrini ziyaret ederek dua etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğle saatlerinde Karaman'a geldi. Burada resmi törenle karşılanan Tatar, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Burada Kıbrıs Gazileri ile de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen 'Kıbrıs Türkü'nün Adada Varoluş Mücadelesi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beraberindekilerle birlikte ilk olarak Yunus Emre Türbesini ziyaret etti. Tatar, son olarak Aktekke Camisi'nde bulunan Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun ile ağabeyi ve akrabalarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Tatar, cami çıkışında çay bahçesinde oturan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Karaman'dan ayrıldı.

(Mehmet Dağlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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