Yurt dışında 2. tur seçimine katılım rekor kırdı! 1,7 milyon kişi oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı. Böylece ilk turda verilen oy sayısı da aşılmış oldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 22.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 733 bin 940 oldu.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İLK TURDA 1 MİLYON 691 BİN 287 OY KULLANILDI

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre yurt dışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.