Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Sonuçları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. Kararda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 26 milyon 86 bin 102 kişinin, Muharrem İnce'ye 216 bin 470 bin kişinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na 23 milyon 873 bin 749 kişinin, Sinan Oğan'a 2 milyon 796 bin 613 kişinin oy kullandığı tespit edildi. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023