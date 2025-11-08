Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıca barışa giden bir yol olarak görüyoruz. Biz kalıcı barış noktasında son derece iyimseriz. Aliyev kardeşimin kalıcı barış konusunda gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika