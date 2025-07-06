Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Kabul Edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00’te DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmek üzere görüşme gerçekleştirecek. Bu önemli buluşma, parti ve hükümet temsilcileri arasında diyalog ve iş birliği perspektifinden dikkat çekiyor. Görüşmenin gündeminde, bölgesel meseleler ve siyasi gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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