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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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