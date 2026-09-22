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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı