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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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