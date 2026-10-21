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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye'nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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