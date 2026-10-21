Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye’nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak ihtiyaç duyulduğu her aşamada Suriye'nin yanında olmaya devam ediyor, Suriye halkının refah ve huzuru için üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı