Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği haiz tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika