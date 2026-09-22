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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump’la güçlü bir diyalogumuz var, NATO ziyareti ilişkilerimize yeni bir soluk kazandırdı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump’la güçlü bir diyalogumuz var, NATO ziyareti ilişkilerimize yeni bir soluk kazandırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'la güçlü bir diyalogumuz var, NATO ziyareti ilişkilerimize yeni bir soluk kazandırdı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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