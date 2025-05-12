Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe alacak, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika