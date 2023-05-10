Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, birbirine düşüremez. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı korumak için yan yana mücadele ettik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, birbirine düşüremez. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımızdır." - BATMAN