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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, birbirine düşüremez. Bir olacağız, iri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, birbirine düşüremez. Bir olacağız, iri...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, birbirine düşüremez. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı korumak için yan yana mücadele ettik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kürt ile Zaza'yı, Arap ile Türk'ü, Alevi ile Sünni'yi kimse bölemez, birbirine düşüremez. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Gerektiğinde ezanımızı, bayrağımızı korumak için yan yana mücadele ettik. Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımızdır." - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Zaza Politika Haberler

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