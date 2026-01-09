Haberler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsana dair hasletlerin hızla tükendiği ve tüketildiği bir çağda yaşıyoruz. Küreselleşmeyle birlikte kültürel yozlaşmayla tüm dünyayı etkisine altına alıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
