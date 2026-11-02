Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı dikkate alıyor ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda tüm olası seçenekleri değerlendiriyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı dikkate alıyor ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda tüm olası seçenekleri değerlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı dikkate alıyor ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda tüm olası seçenekleri değerlendiriyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı