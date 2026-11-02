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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı dikkate alıyor ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda tüm olası seçenekleri değerlendiriyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı dikkate alıyor ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda tüm olası seçenekleri değerlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diğer ülkelerle olan temaslarımızı dikkate alıyor ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda tüm olası seçenekleri değerlendiriyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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