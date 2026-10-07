Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve iş birliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve iş birliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve iş birliği içinde çalışarak inşallah önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı