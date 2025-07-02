Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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