Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Özel'e) Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika