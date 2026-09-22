Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, "BM Genel Sekreterlik görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten Guterres’e çabalarından dolayı tebriklerimizi iletiyorum" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, "BM Genel Sekreterlik görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten Guterres’e çabalarından dolayı tebriklerimizi iletiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "BM Genel Sekreterlik görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi iletiyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı