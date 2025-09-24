Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki İklim Değişikliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin yenilenebilir enerji payının arttığını...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki İklim Değişikliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin yenilenebilir enerji payının arttığını belirterek, "Yenilenebilir enerji payını bu yıl yüzde 60'ın üzerine çıkardık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki İklim Değişikliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye'nin yenilenebilir enerji payının arttığını belirterek, "Yenilenebilir enerji payını bu yıl yüzde 60'ın üzerine çıkardık" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika