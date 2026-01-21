Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok, hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız. Ülkemizin çıkarlarına halel gelmesine de izin vermeyiz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika