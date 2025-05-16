Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, öyle sıradan bir millet değiliz, biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, öyle sıradan bir millet değiliz, biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, öyle sıradan bir millet değiliz, biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, öyle sıradan bir millet değiliz, biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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