Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, öyle sıradan bir millet değiliz, biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika