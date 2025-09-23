Haberler

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki Durumu Eleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki insani durumu ele alarak, orada yaşanan günlük hayatı temsil eden bir fotoğraf gösterdi. 2025 yılında bu tür bir zulmün makul bir sebebi olamayacağını vurguladı ve Gazze'deki utanç verici manzaraların 23 aydır devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki günlük hayatı anlatan fotoğrafı göstererek, "Ellerinde leğenli kadınlar. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul sebebi olabilir mi? İnsanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor" dedi. - NEW YORK

