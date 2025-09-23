Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki Durumu Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki günlük hayatı anlatan fotoğrafı göstererek, "Ellerinde leğenli kadınlar. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim. 2025 yılında böyle bir gaddarlığın makul sebebi olabilir mi? İnsanlık adına bu utanç manzarası Gazze'de 23 aydır her gün tekrar ediyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika