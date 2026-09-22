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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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