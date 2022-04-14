Cumhurbaşkanı'nın Destici ziyaretinde dikkat çeken detay! Programını aniden değiştirmiş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye parti genel merkezinde yaptığı ziyaretle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Uzun süredir parti genel merkezlerine ziyaret gerçekleştirmediği bilinen Erdoğan'ın programında ani bir değişiklik yaparak Destici'yi ziyarete gittiği öğrenildi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün saat 14.00'da sürpriz bir ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti genel merkezinde konuk etti. Siyaset camiasını meraklandıran görüşmeyle ilgili dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.
NTV'de yer alan habere göre ziyaret, Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu. İki ismin yaptığı görüşmede güncel gelişmeleri, 2023 seçimlerini ve seçim yasasını ele aldıkları belirtildi. Erdoğan, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda partilerin genel merkez binalarına ziyarette bulunmuyordu. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'yle de ya evinde ya da Cumhurbaşkanlığı'nda görüşüyordu.
Büyük Birlik Partisi lideri Destici, Meclis'ten geçen seçim yasasıyla ilgili Cumhur İttifakı'na ters bir görüş bildirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz hükümet üyesi değiliz ama Cumhur İttifakı ortağıyız. Mesela Meclis'e seçim kanunu yasası sunuldu. Görüşmeye başlandı. Biz de bunu parti heyeti olarak konuştuk. Fakat bizim istediğimiz gibi yasa çıkmadı. Biz baraj sıfır olsun ya da yüzde 3 olsun dedik. Hazine yardımı kaldırılsın ya da adil dağıtılsın ya da seçimlerde ön seçim muhakkak uygulansın.
Partilerin liderlerinin iki dudağından çıkmasın diye bunları öncelemiştik. Ha ne yapacağım; diyelim ki bana sordular. Ben evet vermeyeceğim ama çıkıp ittifak hassasiyeti olduğu için söylediklerimin dışında daha fazla şey söylersem bu istismar edilir. Doğru da olmaz."