Cumhurbaşkanı'nın Destici ziyaretinde dikkat çeken detay! Programını aniden değiştirmiş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün saat 14.00'da sürpriz bir ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı parti genel merkezinde konuk etti. Siyaset camiasını meraklandıran görüşmeyle ilgili dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı.

ZİYARET PROGRAMINDA YER ALMIYORDU

NTV'de yer alan habere göre ziyaret, Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu. İki ismin yaptığı görüşmede güncel gelişmeleri, 2023 seçimlerini ve seçim yasasını ele aldıkları belirtildi. Erdoğan, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

UZUN SÜREDİR GENEL MERKEZLERE GİTMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda partilerin genel merkez binalarına ziyarette bulunmuyordu. Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'yle de ya evinde ya da Cumhurbaşkanlığı'nda görüşüyordu.

SEÇİM YASASINA İLİŞKİN SÖZLERİ GÜNDEM YARATMIŞTI

Büyük Birlik Partisi lideri Destici, Meclis'ten geçen seçim yasasıyla ilgili Cumhur İttifakı'na ters bir görüş bildirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz hükümet üyesi değiliz ama Cumhur İttifakı ortağıyız. Mesela Meclis'e seçim kanunu yasası sunuldu. Görüşmeye başlandı. Biz de bunu parti heyeti olarak konuştuk. Fakat bizim istediğimiz gibi yasa çıkmadı. Biz baraj sıfır olsun ya da yüzde 3 olsun dedik. Hazine yardımı kaldırılsın ya da adil dağıtılsın ya da seçimlerde ön seçim muhakkak uygulansın.

Partilerin liderlerinin iki dudağından çıkmasın diye bunları öncelemiştik. Ha ne yapacağım; diyelim ki bana sordular. Ben evet vermeyeceğim ama çıkıp ittifak hassasiyeti olduğu için söylediklerimin dışında daha fazla şey söylersem bu istismar edilir. Doğru da olmaz."

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