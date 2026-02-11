Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis Onuruna Akşam Yemeği Verdi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı bir akşam yemeği düzenledi. İki liderin bir araya geldiği bu özel yemekte, bölgesel meseleler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
