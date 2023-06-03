Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabinesini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinenin açıklamasını yaptı ve Türkiye Yüzyılı'nın devam edeceğini söyledi. Ayrıca, ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.