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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabinesini Açıkladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinenin açıklamasını yaptı ve Türkiye Yüzyılı'nın devam edeceğini söyledi. Ayrıca, ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz"

- "Türkiye Yüzyılı başlamış, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır"

-" Türkiye'nin, 85 milyonun tüm fertlerinin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmesine, birliğe, beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacı var"

-"Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir"

-"Sürekli eski defterlerini karıştırmanın ülkeye de millete de faydası yoktur"

-"Rövanş peşinde koşmadık. Yalanlara iftiralara maruz kalsak da adaletten asla sapmadık"

-"Ezici çoğunlukla kazandığımız 17 seçimde muhalefetten bu tavrı görmedik. Muhalefet eski alışkanlıklarını bir türlü bırakamadı"

-"Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz"

-"81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olma, beraber olma günüdür"

-"Gelin seçim dönemindeki kırgınları bir kenara bırakalım. Barışmanın yollarını arayalım. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz verelim"

-"Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vadetmişsek, inşallah tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz"

-"Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız"

-"Bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs Seçimi Türkiye Yüzyılı Türkiye Politika Haberler

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