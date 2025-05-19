Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve milli sporcular ile gerçekleştirdiği 19 Mayıs Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmalarına değinen Erdoğan, "Onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasaya ilişkin "Onu ertelemek mümkün değil. Arkadaşlarımız yeni Anayasa'nın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar" açıklamasında bulundu.