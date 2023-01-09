Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği müjde sonrası Bakan Nebati'ye takıldı: Merak etme senden para çıkmıyor

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı içerisinde köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılmayacağını ifade etti. Erdoğan, "Müjde" olarak nitelendirdiği açıklaması sonrası göz göze geldiği Bakan Nebati'ye "Merak etme senden para çıkmıyor" diyerek takıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber verdi. Uzun süredir gündemi meşgul eden köprü ve otoyol ücretleriyle ilgili tartışmalara noktayı koyan Erdoğan, "Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir." dedi.

"SENDEN PARA ÇIKMIYOR, RAHAT OL"

Bu açıklamasından sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile göz göze gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol" demesi dikkat çekti. Erdoğan'ın bu sözlerine Bakan Nebati de tebessümle karşılık verdi.