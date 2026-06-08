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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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