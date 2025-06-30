Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 7. yılında Fuat Sezgin'i andı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 7. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 7. yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptığı çalışmalarla, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük ilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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