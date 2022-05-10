Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. İmzaların atılmasının ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

RAKETİ TERS TUTMASI DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı. Erdoğan'ın raketi ters tutması dikkat çekti.

RAMAZAN'DA ÖĞRENCİLERLE DE MASA TENİSİ OYNAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yapmıştı. Yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynamıştı.

AA / Politika