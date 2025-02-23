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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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