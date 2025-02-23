Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde muhalefet, maalesef sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika