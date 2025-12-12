Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarının ardından "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'ndan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Aşkabat'tan ayrıldı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika
