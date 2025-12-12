Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetli devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. - AŞKABAT
