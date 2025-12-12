Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetli devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
