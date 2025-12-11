Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi. Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda, Türkmenistan Başbakan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkmenistan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eşlik ediyor. - AŞKABAT

