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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, "Hiç endişeniz korkunuz olmasın, inşallah yarınlarımız daha güzel olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, "Hiç endişeniz korkunuz olmasın, inşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada, "Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerine titrediğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Çocuklarımızın tamamına Gazze ve Suriye başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarımıza muhabbetimi ve selamlarımı gönderiyorum. Yüzlerinizdeki tebessümün hayatınız boyunca hiç eksik olmamasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Şartlar ne olursa olsun sizlerden şunu asla unutmamanızı rica ediyorum. Sizler bizim evlatlarımızsınız, göz bebeklerimizsiniz. Sizler çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizleri hayata en güçlü şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler de vatanınıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız" dedi.

" Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Sevgili yavrularım, hayat ince ve uzun bir yoldur. Bu yolculukta zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve hüzünler olabilir bunlar gayet doğaldır. Ancak insanın en büyük gücü, inancı, imanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın ve azmin önünde hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı kırmasına, hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizden bekliyorum. İstikbali şekillendirecek olanlar hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız. Hiç endişeniz korkunuz olmasın, inşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinize, içinizdeki cevhere sonuna kadar güveniyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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