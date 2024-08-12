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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı. Ankara'da düzenlenen cenaze törenine birçok siyasi temsilci ve vatandaşlar da katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada Mehmet Doğan'ın birlik ve beraberlik mücadelesini vurgulayarak, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze törenine katıldı.

Ankara'da 77 yaşında yaşamını yitiren Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birçok partinin temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi Mehmet Doğan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazında saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından yaptığı konuşmada, "Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren, hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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