Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz"

"Hamas ile İsrail'in ateşkes mutabakatının dün itibariyle hayata geçmesi memnuniyet vericidir. Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir"

"Suriye'ye yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"

"Ticaret hacmimiz 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu ortak hedefimiz 5 milyar dolar hedefini yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ile anlaşmaların imza töreni sonrası açılamalarda bulunuyor.