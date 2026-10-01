Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı