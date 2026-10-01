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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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