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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin yeni, demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir Anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı