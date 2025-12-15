Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, dünyaya insan hakları dersi vermiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum ve kuruluşlar, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen bu ihlallerin önüne geçememiş; sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle; Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa; kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında, barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya İnsan Hakları dersi vermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, 86 milyonun birlik ve beraberlik içinde her alanda büyük bir atılım halinde olduğunu kaydederek, "Dünyada, merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım, kararlılıkla ilerliyoruz. Milletçe hep beraber güzel günlere her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın izniyle, bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Tarihi tecrübelerimizden aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni-Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Her zaman söylediğim gibi; biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları, kimi zaman Alevi canlarımızı, kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında, nefret siyasetine prim vermeyecek, tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız. Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla biz topraklara, sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik; bundan sonra da ne bu topraklara, ne de bölgemize sevgiden, iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız. Kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek; muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek; ekmeğimizi, aşımızı büyütecek, milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barış ve istikrarını büyütecek; inşallah yolumuza işte bu anlayışla devam edeceğiz" dedi.

'MUHALEFETİN İŞ BİLMEZLİĞİNE BAKIP ASLA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN'

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir; liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. 23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun zerre miskal gölge düşürmedik. En zorlu badirelerin bile üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık. Hiçbir şart altında, ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da sizin emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'SÖZ KONUSU TÜRKİYE OLUNCA, OBJEKTİFLİK ORTADAN KALKIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 351 yeni yargı mensubu atamalarını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Hükümet olarak, adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı, gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımdan sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 274'ten 95 bin 224'e; hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. Aynı dönemde, müstakil adliye binalarımızın sayısını 78'den 391'e çıkardık. Adli ve idari yargıdaki mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık. Dosyaların kapatılma sürelerini kısaltarak, bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Aynı şekilde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyine üye ülkelerin çok çok üzerindedir. İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da yüzde 1,09 onarıyla, Konsey üyesi ülkelerdeki ortalama ihlal oranından daha düşük bir seviyedeyiz. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin, AHİM kararlarını yıllardır uygulamayan birçok ülkeyle ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler, Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde, Türkiye'nin ve Filistin'in önünde olmasına hiçbir tepki göstermiyor; bu çarpık tabloda hiçbir sorun, sıkıntı görmüyor. Fakat söz konusu Türkiye olunca, bakıyorsunuz, hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

'YAPILAN SAYGISIZLIĞI ŞİDDETLE KINIYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında meydana gelen tartışmaya ilişkin, "Bütçe görüşmeleri esnasında Partimizin Grup Başkan Vekiline yönelik, Ana muhalefet Partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı, burada ifade etmek istiyorum. Grup Başkan Vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclisimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler, evvelemirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten, üslup noktasında biraz daha özenli davranmalarını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz, ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a rahmet dileyerek, "Merhum Gülşah Durbay Hanımefendi'nin ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

'BEYANNAMENİN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77'nci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye' programına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, "1948'de ilan edilen bu önemli belgedeki ilke ve değerler, bizim insan merkezli medeniyet mimarimizin tam kalbinde yer alıyor. İnsanı 'yaratılmışların en şereflisi' olarak gören inanç ve kültür değerlerimiz, milletimizin insana odaklanmasını, asıl yatırımı insana yapmasını; dünyaya hak, adalet ve merhamet penceresinden bakmasını adeta zorunlu kılmıştır. Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda, yaşam hakkı başta olmak üzere, Beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de iki yıl boyunca, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları, bunun en somut delilidir. Aynı şekilde, komşumuz Suriye'de BAAS rejimi, 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar, insan haklarına ilişkin ne kadar kural, kaide, değer, ilke, norm varsa, hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen bu ihlallerin önüne geçememiş; sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye, devleti ve milletiyle; Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da, hülasa; kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında, barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya İnsan Hakları dersi vermiştir. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ HIZLI TRENLE BİZ TANIŞTIRDIK'

Kabine Toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, yatırımlarla ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye'yi denizcilikte de küresel aktör haline getirmek için yatırımlarımızı artırıyor, filomuzu büyütüyor, uluslararası iş birliklerimizi derinleştiriyoruz. 2025'in ilk yarısında, 53,1 milyon DEDVEYT kapasiteye ulaşarak, ülkemizi dünya deniz ticareti filo listesinde 10'uncu sıraya yükselttik. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımıza, bu yıl ilk kez Aliağa Limanımızı da ekledik. 2025 sonu itibarıyla, limanlarımızda elleçlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasını öngörüyoruz. Sayısını 85'e çıkardığımız tersanelerimiz; dünyanın dört bir yanından aldığı 61 gemi siparişiyle, küresel gemi siparişlerinde 9'uncu sıraya yerleşti. Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, ilk bataryalı tam elektrikli liman römorkörü, dünyanın ilk yüzer balık çiftliği ve Türk donanma tarihindeki ilk havuzlu helikopter gemisi gibi gurur projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Deniz dibi, kıyı yapıları ve balıkçı barınakları tarama faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun yanında, 'Yol medeniyettir' şiarıyla ulaştırma yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 'Ne kadar çok yol yaparsak, trafik o kadar çok sıkışır' diyen beceriksizler gibi olmadık. İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına kamu olarak yaklaşık 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 30 bin 14 kilometreye çıktı. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz, 3 bin 796 kilometreyi buldu. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Ayrıca, 2 bin 971 kilometre uzunluğunda demiryolu ağını, toplam 10 bin 561 kilometre uzunluğunda elektrikli ve sinyalli hattı milletimizin hizmetine sunduk. 11 bin 668 kilometre uzunluğundaki demiryollarımızı komple yeniledik" dedi.

'ESENBOĞA HAVALİMANI METRO HATTI'NIN İNŞASINA BİSMİLLAH DİYORUZ'

Şehirlerin kent içi ulaşımını raylı sistemlerle donattıklarını belirten Erdoğan, "12 ilimize toplam bin 33 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırdık. Bunun 162 kilometresini İstanbul'umuzda inşa ettik. Şimdi de Başkentimiz için önemli bir adım atıyoruz. Yatırım programına aldığımız Esenboğa Havalimanı Metro Hattının inşasına 2026 yılında bismillah diyoruz. İlk etapta Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarma yapılarak planlanan hattı, Gar'dan başlayacak şekilde yeniden tasarladık. Toplam 36 kilometre uzunluğunda, 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'mızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Projemizin şimdiden Ankaralı kardeşlerimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum. Şurası bir gerçek ki; halkın kaynakları iç edilmediği, talan edilmediği, ona buna peşkeş çekilmediği takdirde, bu şehre de bu ülkeye de ziyadesiyle yeter. Tabii bunun için öncelikle milletin verdiği yetkiye emanet nazarıyla bakmak ve ona ihanet etmemek gerekiyor. Biz siyasi hayatımız boyunca da, 23 yılı deviren iktidarlarımız boyunca da iğne ucu kadar dahi olsa emanete leke bulaştırmamaya hassasiyet gösterdik. Siyaseti bir ikbal kapısı, rant kapısı olarak değil, millete hizmet vasıtası olarak gördük. İnşallah son nefesimize kadar bu istikamet üzere olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.