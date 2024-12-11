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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkarılan yargı reformu yasa paketleri ile Türkiye'de işkenceye son verdiklerini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE İŞKENCEYE BİZ SON VERDİK"

Konuşmasının bir bölümünde iktidarı döneminde geçmişte çıkarılan yargı reformu yasa paketlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Yargı reformu yasa paketleri ile, insan hakları eylem planları ile yargı sistemimizi tahkim ettik. Güç ve güven tazeledik. Türkiye'de işkenceye biz son verdik. Tek tek saymaya kalksak saatlerimizi alacak uygulamaları hayata geçirdik. İnşallah bundan sonrada 85 milyonunun özgürlük alanlarının gerçekleştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN TUNÇ DA PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Tunç, Erdoğan'ı da etiketlediği paylaşımına şu sözlerini not düştü: "Yargı reformu yasa paketleriyle, insan hakları eylem planlarıyla, yargı reformu strateji belgeleriyle yargı ve adalet sistemimizi tahkim ettik. Güç ve güven tazeledik. Bundan sonra da 85 milyonun tamamının özgürlük alanlarını genişletecek nice çalışmayı milletimizle birlikte gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bu sefer gerçekten haklı. Doğru söylüyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok doğru söylüyorlar hatta en son israille ticaret yapmayın diyen başörtülü bacılarımızı onlar hapse atıp eziyet etmedi, başörtülerini kesmediler herhalde oraya çay içmeyede götürmediler o zaman bunları camileri ahıra çeviren chapa zinhniyeti yaptı

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Haber YorumlarıGenco:

Doğru söze ne hacet.. Bunu inkar edemezsin, çünkü Sn Başkanımız Erdoğan sayesinde değerli bir birey oldun..

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