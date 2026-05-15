Erdoğan Türkistan’da TDT Zirvesi Öncesi Kültürel Gezi

Erdoğan ve beraberindeki devlet başkanları, Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ile Sapar Turizm Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesi Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve Sapar Turizm Merkezi'ni ziyaret etti.

TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın Türkistan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile kültürel gezi programına katıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne gelen Erdoğan ve beraberindekiler, türbenin girişinde kendilerini alkışlayan yerli ve yabancı turistleri selamladı.

Burada hattat Ahmed Karahisari'nin eserini inceleyen Erdoğan, bu eserin aslının Topkapı Sarayı'nda olduğunu söyledi.

Liderler, Yesevi'nin mezarı başında dua etti.

Daha sonra Sapar Turizm Merkezine geçen Erdoğan ve beraberindekiler, burada sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
